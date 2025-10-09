Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/10/2025 6:30:00 πμ

9/10/2025 4:30:00 μμ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Δ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ

445

Κατασκευές

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΣΛΗ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ έως κάθετο: ΑΛΩΠΕΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1058

Λειτουργία

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1111

Λειτουργία

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1109

Λειτουργία

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1112

Λειτουργία

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 12:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΑΒΗΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΡΕΑΣ.

769

Κατασκευές

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1108

Λειτουργία

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 3:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε', ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, Σ.ΔΑΒΑΚΗ, ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ.

772

Κατασκευές

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΒΛΑΧΑΒΑ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΕΡΜΟΥ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΟΔΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΥΒΟΛΗ - ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΕΡΜΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΤΩΝ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

256

Λειτουργία

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΟΤΑΡΑ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

775

Κατασκευές

9/10/2025 8:00:00 πμ

9/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΜΩΡΕΑΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΣΠΕΤΣΩΝ.

776

Κατασκευές

9/10/2025 8:30:00 πμ

9/10/2025 11:30:00 πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

9/10/2025 9:00:00 πμ

9/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 17Α από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 16 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1243

Κατασκευές

9/10/2025 9:00:00 πμ

9/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 18 - 20 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1244

Κατασκευές

9/10/2025 9:00:00 πμ

9/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΈΣΠΕΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΈΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΟ 11 - 13 ΠΟΛ/ΚΙΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1245

Κατασκευές

9/10/2025 9:00:00 πμ

9/10/2025 11:00:00 πμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΒΥΘΙΝΙΑΣ.

774

Κατασκευές

9/10/2025 9:30:00 πμ

9/10/2025 11:30:00 πμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά οδός:ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΝΟ 27 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΝΟ 20 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΝΟ 25 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1247

Κατασκευές

9/10/2025 10:00:00 πμ

9/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 179 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 179 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1243

Κατασκευές

9/10/2025 10:00:00 πμ

9/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ.

766

Κατασκευές

9/10/2025 10:00:00 πμ

9/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΑΒΑ, ΔΗΜ. ΑΛΕΥΡΑ.

770

Κατασκευές

9/10/2025 11:00:00 πμ

9/10/2025 1:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

773

Κατασκευές

9/10/2025 11:30:00 πμ

9/10/2025 2:30:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

9/10/2025 12:00:00 μμ

9/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

1059

Λειτουργία

9/10/2025 12:30:00 μμ

9/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΟΛΥΓΕΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΟΥΚΑ έως κάθετο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

1110

Λειτουργία

9/10/2025 1:00:00 μμ

9/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΒΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑΣ ΝΟ 7 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ απο κάθετο: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΝΟ 25 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΝΟ 27 - 29 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1246

Κατασκευές

9/10/2025 2:00:00 μμ

9/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ Η ΛΕΩΦ.ΒΕΙΚΟΥ.

771

Κατασκευές

