Απεργία 14 Οκτωβρίου: Συμμετοχή των ναυτεργατικών σωματείων στις κινητοποιήσεις

Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, την Τρίτη στις 14 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση, που θα ξεκινήσεις στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας αναμένεται να επηρεαστούν οι απόπλοι πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ στις 9 Οκτωβρίου, η οποία υποστηρίζει ότι με «την 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί, στην ουσία τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων».

«Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη νόμιμη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις "δύο ημερών", ακόμα και ανήλικους. Δίνει "ελεύθερη επιλογή" στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, στην εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου και της ξεκούρασης» σημειώνει το σωματείο.

Η ΠΕΜΕΝ καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στην απεργία, από τις 00:01 έως τις 23:59 της 14ης Οκτωβρίου, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι «να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο και να σταλεί μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι το επίμαχο νομοσχέδιο «συνιστά συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», καθώς «βαθαίνει την ευελιξία στην εργασία, καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, και οδηγεί σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και της εκμετάλλευσης». Σημειώνει επίσης, ότι με «το αντεργατικό αυτό ανοσιούργημα τίθενται σε αμφισβήτηση οι ΣΣΕ, η υποχρεωτικότητα τους, ενώ ξεχαρβαλώνει ακόμη περισσότερο το εργατικό δίκαιο και ενισχύει την εργασιακή ανασφάλεια».

Συμμετέχουν και τα ρυμουλκά

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.