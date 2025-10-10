ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές στους αγρότες

Τη διαβεβαίωση ότι οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους θα αρχίσουν από την προσεχή εβδομάδα, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε σημερινές συνεντεύξεις του.

«Καταλαβαίνω ότι έντιμοι παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι περνούν μια δύσκολη περίοδο, διότι έχουν σταματήσει οι πληρωμές εδώ και κάποιους μήνες. Θέλω όμως να τους διαβεβαιώσω ότι αυτό γίνεται για να κρατήσουμε ζωντανή τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων και να μη διακινδυνεύσουμε τη δυνατότητα της χώρας να λαμβάνει επιδοτήσεις από την Ευρώπη» σημείωσε ο υπουργός.

Μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων πληρωμών, ο κ. Τσιάρας δεσμεύθηκε ότι «από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι πληρωμές, με πρώτη την πληρωμή για τα παλιά βιολογικά – για τη γεωργία και τη μελισσοκομία».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, που αφορούν τους κτηνοτρόφους «οι οποίοι αναγκάστηκαν να κρατήσουν τα ζώα τους μέσα στις εκμεταλλεύσεις τους λόγω της ευλογιάς». Έπεται η πληρωμή για τα φερτά υλικά, που αφορά «αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν λόγω στη Θεσσαλία».

«Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με τις άλλες δύο πληρωμές που ανέφερα», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε πως στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα επιχειρηθεί και η πληρωμή των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς. «Είναι μια σημαντική ανακούφιση για ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων» προσέθεσε.

Επιπλέον, έκανε γνωστό πως η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων θα ολοκληρωθεί από το τέλος της προσεχούς εβδομάδας, και ως εκ τούτου θα διαβιβαστεί ολοκληρωμένη η πρόταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των ελέγχων και να γίνει η πληρωμή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη βασική ενίσχυση, προσδιορίζοντας ότι στόχος, είναι «να φτάσουμε στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης εντός του Νοεμβρίου, η οποία θα συμπαρασύρει και τις πληρωμές των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, καθώς η βασική παρακράτηση υπέρ ΕΛΓΑ γίνεται με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Όλες αυτές οι πληρωμές έχουν ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα – πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε εντός του έτους».

Τέλος, τόνισε πως η κυβέρνηση «είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει όλα αυτά που θα μας βοηθήσουν να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια άλλη εποχή, σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, που δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση».