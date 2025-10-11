Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο - Κλειστοί δρόμοι
Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λιοσίων
Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου.
Το ύποπτο αντικείμενο που πιθανόν είναι χειροβομβίδα εντοπίστηκε στην οδό Λιοσίων στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά μέχρι την οδό Μιχαήλ Βόδα, ενώ στο σημείο βρίσκονται τα ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το αντικείμενο και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.
