Φωτιά στο Μαρκόπουλο
Άμεση η αντίδραση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
00.00
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στο Μαρκόπουλο.
Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες.
