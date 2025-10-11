Φωτιά στο Μαρκόπουλο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στο Μαρκόπουλο.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες.