Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τετράχρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών έχασε τη ζωή του αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη. Το παιδί, που βρισκόταν στο νησί με την οικογένειά του, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.





