Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 70 κιλά μπακαλιάρου στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας

Σε κατασχέσεις ιχθυοκιβωτίων με μπακαλιάρους και μακρύπτερους τόννους προχώρησαν σήμερα το πρωί στελέχη της Λιμενικής Αρχής στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, οι αλιευτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν δεκατρία ιχθυοκιβώτια του είδους «ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ» συνολικού βάρους 70 κιλών, διαστάσεων 16 έως 19 εκατοστών, μικρότερων του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 20 εκατοστών, καθώς και δεκατρία άτομα του είδους «ΜΑΚΡΥΠΤΕΡΟΣ ΤΟΝΝΟΣ» συνολικού βάρους 95 κιλών.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων της Υ.Α. 91354/17 (Β΄ 2983), ενώ τα αλιεύματα του είδους «ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ» φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο, προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

