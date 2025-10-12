Η Αθήνα ανανεώνεται: Ανακατασκευές, νέες πολυκατοικίες και κοινωνικές μετατοπίσεις

Η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο μέσα από τα κτίρια που τη διαμορφώνουν, από τις βίλες της Κηφισιάς και τα εργοστάσια του Πειραιά, έως τα μεσοαστικά διαμερίσματα του κέντρου. Επενδυτές και αρχιτέκτονες αναδεικνύουν παλιά κτίρια, συνδυάζοντας την ιστορική ταυτότητα με τις σύγχρονες ανάγκες. Παράλληλα, νέα συγκροτήματα κατοικιών κατασκευάζονται με σύγχρονες προδιαγραφές, δημιουργώντας τη σημαντικότερη μεταμόρφωση της πόλης εδώ και δεκαετίες, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα της.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το The Heritage στην Κηφισιά, που μετέτρεψε μια παλιά θερινή κατοικία σε επτά σύγχρονα αρχοντικά ενεργειακής κλάσης Α+, και το Keranis Residences στον Πειραιά, ένα ιστορικό κτίριο που μετατρέπεται σε πολυχρηστικό συγκρότημα 408 κατοικιών με rooftop garden και εγκαταστάσεις ευεξίας. Στο Μετς, το Ardittos House ανακατασκευάστηκε πλήρως, ενσωματώνοντας τέχνη, μοντέρνα στοιχεία και πιστοποίηση LEED, ενώ στην Κυψέλη η URBAND αναδεικνύει τη γειτονιά μέσα από επτά κατοικίες ενεργειακής κλάσης Α+, με φυσικά υλικά και τεχνολογία smart home, προσφέροντας παράλληλα 20 χρόνια δωρεάν πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αγορά κατοικίας της Αθήνας εμφανίζει σημάδια ωρίμανσης. Σύμφωνα με την έρευνα της Geoaxis για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των νεόδμητων αυξήθηκαν κατά 6,07% σε σχέση με πέρυσι, ενώ των παλαιών κατά 6,65%, με συνολική αύξηση της αξίας διαμερισμάτων σε βάθος δεκαετίας που φτάνει το 94%. Παράγοντες όπως η περιορισμένη προσφορά, η ζήτηση από εγχώριους και ξένους επενδυτές, το πρόγραμμα Golden Visa και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κοινωνική διάσταση είναι επίσης σημαντική: η ιδιοκατοίκηση μειώθηκε στο 69,6% το 2023, ενώ μόλις το 11% των ιδιοκτητών είναι ηλικίας 25–34 ετών. Οι νέοι στρέφονται κυρίως στην ενοικίαση, ενώ η υβριδική εργασία αυξάνει τη ζήτηση για μεγαλύτερους και ενεργειακά αποδοτικούς χώρους, με προτίμηση στα προάστια με πράσινο και καλή προσβασιμότητα.

Η Αθήνα του 2025 ανανεώνεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της: οι ανακατασκευές ιστορικών κτιρίων, οι βιώσιμες πολυκατοικίες και τα νέα πρότυπα σχεδιασμού δείχνουν μια πόλη που σέβεται το παρελθόν, επενδύει στο παρόν και σχεδιάζει το μέλλον της μέσω της αρχιτεκτονικής της.