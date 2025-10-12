Κρήτη: Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου - Συνελήφθησαν δύο άτομα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Χανιά, όταν μια 16χρονη κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο.

Η ανήλικη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες για τα συμπτώματα μέθης που εμφάνισε.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, αλλά και της μητέρας της κοπέλας, σχηματίστηκε δικογραφία, με κατηγορίες που σχετίζονται με την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο και την παραμέληση εποπτείας.

Η υγεία της 16χρονης δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως αναφέρει το Neakriti.gr.