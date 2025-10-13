Εκατό χρόνια ζωής για τον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που σηματοδοτούν έναν ολόκληρο αιώνα λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου μια όμορφη πρωτοβουλία με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Πολίτες, εθελοντές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και μικροί μαθητές βρέθηκαν μαζί στον χώρο του Κήπου, συμμετέχοντας σε μια συμβολική δενδροφύτευση που ανέδειξε την αξία της συλλογικής φροντίδας για το πράσινο της πόλης.

