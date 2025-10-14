Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ειρήνη υμίν στη Γη της Επαγγελίας
Ελεύθερος Τύπος: Οι πίνακες για 3.369 μόνιμους σε δήμους και περιφέρειες
Η Καθημερινή: Νέο τοπίο στη Μέση Ανατολή με την υπογραφή Τραμπ
Τα Νέα: Ημέρα - κλειδί
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ
07:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο myAADE
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος