Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα λόγω εργασιών αποκατάστασης
Η Διώργυγα της Κορίνθου θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακόπτεται από το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες και πρόκειται για την τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ
07:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο myAADE
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ