Κρήτη: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Παλαιόχωρα

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στην περιοχή Πανόραμα στην Παλαιόχωρα στον Δήμο Καντάνου Σελίνου της Κρήτης, ένας 48χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα συνέβη στις 21:00 περίπου το βράδυ, όταν η μηχανή που οδηγούσε, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και Πυροσβεστική και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.