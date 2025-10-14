Κρήτη: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Παλαιόχωρα
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στην περιοχή Πανόραμα στην Παλαιόχωρα στον Δήμο Καντάνου Σελίνου της Κρήτης, ένας 48χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο.
Συγκεκριμένα, το δυστύχημα συνέβη στις 21:00 περίπου το βράδυ, όταν η μηχανή που οδηγούσε, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και Πυροσβεστική και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός στην Μονεμβασιά
09:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος
09:47 ∙ LIFESTYLE
Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender
09:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ