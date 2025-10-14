Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία από τα Χανιά: Εργάτης ζητά 90 ευρώ μεροκάματο για το μάζεμα ελιών

Αναστάτωση και ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο μια αγγελία από τα Χανιά, όπου εργάτης ζητά 90 ευρώ ημερομίσθιο για να μαζέψει ελιές. Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε σε κλειστή ομάδα αγγελιών, συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και πλήθος σχολίων με καυστικό ύφος.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ ή αγανάκτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Βάλε κάτι παραπάνω, ο νιος είναι λεβέντης…», «δε φταις εσύ, αυτοί που σε έφεραν εδώ φταίνε», «θα τσι μαζόξομε μόνοι μας», «να τσι φάνε τα πουλιά», αλλά και «σου δίνω τις ελιές και θα μου δίνεις εσύ 90 ευρώ μεροκάματο».

Σύμφωνα με παραγωγούς, η φετινή ελαιοπαραγωγή αναμένεται μειωμένη, γεγονός που καθιστά τα ποσά που ζητούν οι εργάτες –όπως λένε– δυσβάσταχτα, ακόμη και αστεία, για αρκετούς καλλιεργητές.

Από την άλλη πλευρά, ο εργάτης που δημοσίευσε την αγγελία και αναδημοσίευσε το zarpanews.gr υπερασπίζεται το ποσό που ζητά, υποστηρίζοντας πως «η ζωή έχει ακριβύνει» και ότι τα ενοίκια και τα καθημερινά έξοδα έχουν εκτοξευθεί, καθιστώντας δύσκολη την επιβίωση με χαμηλότερες αμοιβές.

Η ανάρτηση έχει ήδη ξεπεράσει τα 57 σχόλια, με τη συζήτηση να συνεχίζεται έντονα και να αντικατοπτρίζει τη δυσκολία που βιώνουν τόσο οι εργάτες όσο και οι ελαιοπαραγωγοί ενόψει της φετινής – και περιορισμένης – συγκομιδής.





