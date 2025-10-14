Η Κρητικοπούλα της Σχολής Αστυφυλάκων «σάρωσε» τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Taekwondo
Η Κάλλια Στεφανουδάκη, σπουδάστρια από την Κρήτη που εκπαιδεύεται στη Σχολή Αστυφυλάκων, κατέκτησε τέσσερα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo ITF στην Ιταλία
Μία εξαιρετικά σημαντική επιτυχία σημείωσε η Κάλλια Στεφανουδάκη, η οποία είναι σπουδάστρια της Σχολής Αστυφυλάκων, καθώς κατάφερε να κερδίσει πολλά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο.
