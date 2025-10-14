Ρέθυμνο: Η νύφη πριν τον γάμο έκανε στάση στο δημαρχείο και το γλέντι ξεκίνησε με χορούς
Οι καλεσμένοι, οι φίλοι και οι συγγενείς σχημάτισαν έναν κύκλο και άρχισαν να χορεύουν, μετατρέποντας το Δημαρχείο σε χώρο γνήσιας χαράς και πανηγυριού
Το Σάββατο 11η Οκτωβρίου 2025, η διαδρομή της νύφης προς τον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο μετατράπηκε σε μια αυθόρμητη γιορτή για τους κατοίκους και τους καλεσμένους. Καθώς περπατούσε συνοδευόμενη από φίλους, συγγενείς και παραδοσιακή μουσική, το γαμήλιο κομβόι έκανε μια μικρή στάση στο Δημαρχείο της πόλης.
