Κρήτη: Ζευγάρι έβαλε το GPS για να βρουν που πάνε και κατέληξαν σε χωράφια
Το GPS έδειχνε δρόμο αλλά οδήγησε σε χωράφι στην Κρήτη: Η απίστευτη περιπέτεια ενός ζευγαριού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια πραγματικά παράξενη ιστορία, που μπορεί να φαίνεται αστεία εκ των υστέρων, αλλά σίγουρα την ώρα που συνέβαινε δεν ήταν και τόσο, εκτυλίχθηκε με ένα ζευγάρι επισκεπτών που επέλεξε να χρησιμοποιήσει σύστημα εντοπισμού θέσης για να βρει τον προορισμό του στην Κρήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Ποδαρικό με το δεξί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του
22:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Αποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στη Βουλή
22:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Η αγωνία για την τύχη ενός τραυματισμένου ασβού
22:15 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το πιο ακριβό μπέργκερ του κόσμου - Διατίθεται μόνο με πρόσκληση
22:07 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ