Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΧΑΤΖΙΝΗ απο κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1285

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 10:00:00 πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.

815

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΓΑ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1140

Λειτουργία

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΙΤΕΡΑΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΣΚΟΥΦΑ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

262

Λειτουργία

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΗΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1141

Λειτουργία

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΙ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΙ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1290

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΧΑΙΑΣ απο κάθετο: ΛΟΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΑΣ απο κάθετο: ΛΟΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΑΩΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1142

Λειτουργία

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΙΧ. ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΝΑΡΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΛΙΕ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΕΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

1147

Λειτουργία

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΣΤ. ΛΑΜΨΑ.

814

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΠΑΡΝΑΣΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΠΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟ 18 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 3:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Ζυγά οδός:ΜΥΡΑΚΤΗΣ 52 Γ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

16/10/2025 8:00:00 πμ

16/10/2025 5:00:00 μμ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΑΡΠΑΣ, ΡΟΔΩΝ, ΛΕΥΚΑΣ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Λ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΟΓΕΙΩΝ, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΠΑΝΙΚΟΛΗ, Γ.ΒΑΠΑ, ΞΟΥΘΟΥ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΟΥ, ΟΡΦΕΩΣ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ.

812

Κατασκευές

16/10/2025 9:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΧΑΛΚΟΜΑΤΑΔΩΝ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.

813

Κατασκευές

16/10/2025 9:00:00 πμ

16/10/2025 1:00:00 μμ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

1927

Λειτουργία

16/10/2025 9:30:00 πμ

16/10/2025 1:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ

1284

Κατασκευές

16/10/2025 10:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟ 5 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 98 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1289

Κατασκευές

16/10/2025 10:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 5 έως κάθετο: ΕΘ.ΣΤΕΓΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1287

Κατασκευές

16/10/2025 10:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΑΛΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΑΛΗΣ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΑΛΗΣ έως κάθετο: ΒΕΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΑΛΗΣ ΝΟ 6 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1292

Κατασκευές

16/10/2025 10:00:00 πμ

16/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΡΑ ΝΟ 78 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΚΡΑ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 173 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ

1291

Κατασκευές

16/10/2025 11:00:00 πμ

16/10/2025 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΣΥΡΟΥ - ΑΝΕΜΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΖΑΒΕΛΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ - ΣΕΛΛΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - 4Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

263

Λειτουργία

16/10/2025 12:00:00 μμ

16/10/2025 3:00:00 μμ

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΘΗΒΩΝ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

16/10/2025 12:00:00 μμ

16/10/2025 4:00:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΡΑΤΗΣΙΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΛΒΟΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1143

Λειτουργία

16/10/2025 12:00:00 μμ

16/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΡ.ΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ.ΛΕΩ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΟ 164 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1286

Κατασκευές

16/10/2025 12:30:00 μμ

16/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΑ απο κάθετο: ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

1144

Λειτουργία

16/10/2025 1:00:00 μμ

16/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

1145

Λειτουργία

