Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους και στην Αττική Οδό

Έντονη είναι η κυκλοφοριακή κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Αττική Οδό και σε βασικές λεωφόρους του κέντρου και των νοτίων προαστίων.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 15΄–20΄ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πεντέλης έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15'-20' από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 17, 2025

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης:

Αθηνών–Κορίνθου (έξοδος): από Δαφνί έως Διυλιστήρια

Αθηνών–Λαμίας (έξοδος): από Λένορμαν έως Αχαρνών

Αθηνών–Λαμίας (είσοδος): από Κηφισιά έως Λένορμαν

Στο κέντρο της Αθήνας επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις:

Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα),

Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος),

Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας και Συγγρού (άνοδος).

Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται επίσης στις Λ. Βουλιαγμένης, Ηλιουπόλεως, Θησέως (Καλλιθέα) και Πειραιώς, ενώ στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο έως Καραϊσκάκη,

Αυξημένη κίνηση προς Γλυφάδα από Καραϊσκάκη έως Άλιμο.

Η Τροχαία συνιστά υπομονή στους οδηγούς, καθώς η αυξημένη κίνηση οφείλεται τόσο στην προβλεπόμενη έξοδο του Σαββατοκύριακου όσο και σε μικροπροβλήματα στο οδικό δίκτυο.