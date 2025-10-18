Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου
Η πρεμιέρα του TUI SOCCA Champions League στο Ρέθυμνο τα είχε όλα: Ποδόσφαιρο, τουρισμό, και μία έκπληξη
Το Ρέθυμνο, το οποίο θεωρείται η εν δυνάμει παγκόσμια πρωτεύουσα του μίνι ποδοσφαίρου, έχει πλημμυρίσει από ποδοσφαιριστές και επισκέπτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τη συμμετοχή σε μία κορυφαία διοργάνωση, που είναι υψηλού επιπέδου από κάθε πλευρά.
Όντως, η πρεμιέρα της Παρασκευής τα είχε όλα: Πολύ ποδόσφαιρο, αγώνες που ήταν εντυπωσιακοί, αμφίρροποι, φαντασμαγορικοί, ακόμη και δραματικοί, καλό καιρό, κόσμο στις εξέδρες, αλλά και μία απροσδόκητη πρόταση γάμου.
