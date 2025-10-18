Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου

Η πρεμιέρα του TUI SOCCA Champions League στο Ρέθυμνο τα είχε όλα: Ποδόσφαιρο, τουρισμό, και μία έκπληξη

Newsbomb

Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ρέθυμνο, το οποίο θεωρείται η εν δυνάμει παγκόσμια πρωτεύουσα του μίνι ποδοσφαίρου, έχει πλημμυρίσει από ποδοσφαιριστές και επισκέπτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τη συμμετοχή σε μία κορυφαία διοργάνωση, που είναι υψηλού επιπέδου από κάθε πλευρά.

Όντως, η πρεμιέρα της Παρασκευής τα είχε όλα: Πολύ ποδόσφαιρο, αγώνες που ήταν εντυπωσιακοί, αμφίρροποι, φαντασμαγορικοί, ακόμη και δραματικοί, καλό καιρό, κόσμο στις εξέδρες, αλλά και μία απροσδόκητη πρόταση γάμου.

Δείτε περισσότερα στο daynight.gr.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο σαν Μαϊάμι: Συνεχίζονται τα μπάνια από ντόπιους και τουρίστες

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

22:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Επική ανατροπή και χαμόγελα για τους Αγρινιώτες

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς ήταν η πόλη τη δεκαετία του 1970

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ψευδοεκλογές στα Κατεχόμενα: Αντίστροφη μέτρηση για Τατάρ και Ερχιουρμάν

21:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμηρό σχόλιο Άδωνι για τη συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη: «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά»

21:40ΚΥΠΡΟΣ

Το όραμα του Φειδία Παναγιώτου για την «Άμεση Δημοκρατία» - Ίδρυσε νέο κόμμα

21:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Επέστρεψε στο ματς κι έφυγε με βαθμό η ομάδα της Βοιωτίας

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου

21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια ψεύτικη ανάρτηση γίνεται viral: Τραμπ για Μερτς: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;»

20:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:39LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλη έκπληξη από τον ALPHA -Τι έκανε Φερεντίνος και Φάρμα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ