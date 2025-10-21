Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

21/10/2025 7:30:00 πμ 21/10/2025 4:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΝΩΝ απο κάθετο: ΛΟΥΜΗ έως κάθετο: ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως : ΤΕΛΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως : ΤΕΛΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΑΤΗΣ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως : ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ 1316 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1283 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 108 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1321 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 48 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 54 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1322 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1155 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1176 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΔΑΦΝΗΣ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1323 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ. 830 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΝΙΓΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1156 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1174 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1173 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1175 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 1:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΜΗΛΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Π. ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΖΕΑΣ 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 4 έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΝΟ 4 έως κάθετο: ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ απο κάθετο: ΝΟ 2 - 4 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 2:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ. 831 Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 3:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΤΑΦΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΘΗΡΑΣ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 267 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 3:00:00 μμ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΙΕΡΕΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ - Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΑΝΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 1481 Λειτουργία

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ απο κάθετο: ΠΕΡΑΝΙ έως κάθετο: ΚΥΡΙΖΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

21/10/2025 8:00:00 πμ 21/10/2025 4:00:00 μμ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Λ.ΕΛΑΙΩΝ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 467 Κατασκευές

21/10/2025 9:00:00 πμ 21/10/2025 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 1320 Κατασκευές

21/10/2025 9:00:00 πμ 21/10/2025 11:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΝΟ 4 - 6 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1325 Κατασκευές

21/10/2025 9:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ. 832 Κατασκευές

21/10/2025 10:00:00 πμ 21/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΖΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΛΑΖΑΙΩΝ έως κάθετο: ΦΩΤΑΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤΑΚΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΝΟ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΝΟ 8 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ 1324 Κατασκευές

21/10/2025 10:00:00 πμ 21/10/2025 2:00:00 μμ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΑΛΛΕΩΝ. 828 Κατασκευές

21/10/2025 10:00:00 πμ 21/10/2025 3:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡ.ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ 1326 Κατασκευές

21/10/2025 11:00:00 πμ 21/10/2025 1:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 117 - 119 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ 1327 Κατασκευές

21/10/2025 12:00:00 μμ 21/10/2025 4:00:00 μμ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΗΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΙΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. - ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΜΙΧΑ Α. - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1455 Λειτουργία

21/10/2025 12:00:00 μμ 21/10/2025 4:00:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Ζυγά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΑΡΙΤΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1177 Λειτουργία