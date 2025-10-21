Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
21/10/2025 7:30:00 πμ
21/10/2025 4:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΝΩΝ απο κάθετο: ΛΟΥΜΗ έως κάθετο: ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως : ΤΕΛΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως : ΤΕΛΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΑΤΗΣ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως : ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ
1316
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1283
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 108 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1321
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 48 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 54 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1322
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1155
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1176
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΔΑΦΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1323
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.
830
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΝΙΓΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1156
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1174
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1173
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1175
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΜΗΛΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Π. ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΖΕΑΣ 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 4 έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΝΟ 4 έως κάθετο: ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ απο κάθετο: ΝΟ 2 - 4 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ.
831
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΤΑΦΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΘΗΡΑΣ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
267
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 3:00:00 μμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΙΕΡΕΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ - Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΑΝΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1481
Λειτουργία
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ απο κάθετο: ΠΕΡΑΝΙ έως κάθετο: ΚΥΡΙΖΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
21/10/2025 8:00:00 πμ
21/10/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Λ.ΕΛΑΙΩΝ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
467
Κατασκευές
21/10/2025 9:00:00 πμ
21/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1320
Κατασκευές
21/10/2025 9:00:00 πμ
21/10/2025 11:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΝΟ 4 - 6 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1325
Κατασκευές
21/10/2025 9:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ.
832
Κατασκευές
21/10/2025 10:00:00 πμ
21/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΖΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΛΑΖΑΙΩΝ έως κάθετο: ΦΩΤΑΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤΑΚΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΝΟ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΝΟ 8 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1324
Κατασκευές
21/10/2025 10:00:00 πμ
21/10/2025 2:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΑΛΛΕΩΝ.
828
Κατασκευές
21/10/2025 10:00:00 πμ
21/10/2025 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡ.ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
1326
Κατασκευές
21/10/2025 11:00:00 πμ
21/10/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 117 - 119 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
1327
Κατασκευές
21/10/2025 12:00:00 μμ
21/10/2025 4:00:00 μμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΗΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΙΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. - ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΜΙΧΑ Α. - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1455
Λειτουργία
21/10/2025 12:00:00 μμ
21/10/2025 4:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Ζυγά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΑΡΙΤΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
1177
Λειτουργία
21/10/2025 12:00:00 μμ
21/10/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ.
829
Κατασκευές
