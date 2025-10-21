Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε

Με αίσθημα ευθύνης απαντά η τροχαία στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Τετάρτης από τις 10:00 έως τις 12:00 θα μοιράζει κράνη σε οδηγούς μοτοσικλετών.

Η δράση γίνεται για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Τα σημεία όπου θα γίνει η δράση είναι:

  • Παλιά Βουλή
  • Πλατεία Ιλίου (Ίλιον)
  • Λεωφόρος Μεσογείων και οδός Ξανθίππου (απέναντι από την οδό Δημοκρατίας)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής καλεί τους πιστούς να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην προσευχή και την αλληλεγγύη στη Γάζα

16:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» σκέφτεται την αντικατάσταση του Ζίνι με τον Λιούμπισιτς στην ευρωπαϊκή λίστα

16:34LIFESTYLE

Η Kardashian του σερφ ούρησε σε λίμνη με κροκόδειλους και κατηγορείται για βεβήλωση

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας

16:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρκ Τέιτουμ για το NBA Europe: «Μιλάμε και με ελληνικές ομάδες»

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Πώς από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αγγλία έγιναν αυτοκράτορες της κοκαΐνης

16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H πρώτη ελληνική εταιρεία που τιμάται με διεθνές βραβείο στη μετεωρολογία

16:24LIFESTYLE

Το Σόι σου: Φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον ALPHA – Πότε κάνει πρεμιέρα

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: Αποσύρετε την τροπολογία ή τολμήστε να την εφαρμόσετε

16:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο με εξωσχολικό: Χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 15 σορούς Παλαιστινίων παρέδωσε στη Χαμάς ο Ερυθρός Σταυρός - Η αναλογία 15:1 στην ανταλλαγή

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες έχουν συλλάβει και φυλακίσει πρώην αρχηγούς κρατών - Η... «πρωταθλήτρια» με τις περισσότερες καταδίκες

15:57WHAT THE FACT

Εντοπίστηκε ο ακριβότερος καφές του κόσμου: Σερβίρεται σε ειδικά φλυτζάνια και για συγκεκριμένους πελάτες - Η σοκαριστική τιμή

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο λεωφορείο στη Γαλατσίου - Σημαντικές καθυστερήσεις

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου: Στα ίδια υψηλά επίπεδα με πέρυσι η επιβατική κίνηση - Οι κορυφαίοι προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kαρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: «Από μνημείο μνήμης, μνημείο λήθης»

15:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έκλεβε μετρητά, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες - Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές

15:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς τον Χολμς ξεκίνησε η προετοιμασία για την Βίρτους

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Αζερμπαϊτζάν ήρε τους περιορισμούς στο εμπόριο με την Αρμενία - Σημάδι της εγκαθίδρυσης της ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρά φαινόμενα από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης - Πού θα χτυπήσουν

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα - «Σκότωσα τη μάνα μου»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο λεωφορείο στη Γαλατσίου - Σημαντικές καθυστερήσεις

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή - Από τον Σαρκοζί στον Λούλα, τον Ολμέρτ και τον Τσοχατζόπουλο

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

16:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο με εξωσχολικό: Χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Πώς από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αγγλία έγιναν αυτοκράτορες της κοκαΐνης

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ