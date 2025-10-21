Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε

Η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Τετάρτης από τις 10:00 έως τις 12:00 θα μοιράζει κράνη σε οδηγούς μοτοσικλετών.

Η δράση γίνεται για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Τα σημεία όπου θα γίνει η δράση είναι: