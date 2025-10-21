Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν επτά νεκρές γάτες
Στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και απομάκρυναν από το διαμέρισμα έναν σκύλο
Πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν επτά γάτες που πέθαναν πιθανότητα από ασφυξία.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος 6ου ορόφου, την ώρα που δεν βρισκόταν κάποιος στο σπίτι. Στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και απομάκρυναν από το διαμέρισμα έναν σκύλο.
