Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν επτά νεκρές γάτες

Πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν επτά γάτες που πέθαναν πιθανότητα από ασφυξία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος 6ου ορόφου, την ώρα που δεν βρισκόταν κάποιος στο σπίτι. Στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και απομάκρυναν από το διαμέρισμα έναν σκύλο.