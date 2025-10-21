Αγωνία για 25χρονη στη Σαντορίνη: Κατάπιε κουτάλι του γλυκού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στη Σαντορίνη, προκαλώντας την κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών του νησιού.

Μία 25χρονη γυναίκα κατάπιε κατά λάθος ένα κουτάλι του γλυκού, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση.

Λόγω της σοβαρότητας της περίπτωσης και της αναγκαιότητας για εξειδικευμένη αντιμετώπιση, η νεαρή διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cretalive, η κατάσταση της υγείας της 25χρονης είναι πολύ καλή. Έχει πλήρως τις αισθήσεις της, επικοινωνεί κανονικά με τους θεράποντες ιατρούς και, ευτυχώς, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.