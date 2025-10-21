Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή - Καλό ταξίδι, Νιόνιο

Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε σήμερα σε ηλικία 81 ετών 

Newsbomb

Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή - Καλό ταξίδι, Νιόνιο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας» έγραψε σε μήνυμά του για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Επισήμανε πως οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας και πως η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων καταλήγει στο μήνυμά του:
«Σε δημοτικό γηπεδάκι, το βραδάκι
συρμάτινο πλεχτό κι από πάνω ένα φωτάκι...»
Καλό ταξίδι, Νιόνιο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΚΟΣΜΟΣ

Παρατάθηκε για τρία χρόνια η τουρκική στρατιωτική παρουσία σε Συρία και Ιράκ

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Έξαλλος με τον διαιτητή ο Μεντιλίμπαρ - «Μας έβγαλε από το παιχνίδι»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νιγηρία: Βυτιοφόρο ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες - Τουλάχιστον 35 νεκροί

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Θα κρατήσουν, για πάντα, οι χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Όπως στις ταινίες η αστραπιαία εισβολή στο Μουσείο του Λούβρου - Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να κλαπούν θησαυροί ανεκτίμητοι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή - Καλό ταξίδι, Νιόνιο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Διονύση Σαββόπουλο: «Το έργο του θα μείνει στους αιώνες»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Σαββόπουλος αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος

22:44TRAVEL

Καλαρρύτες: Το θρυλικό πέτρινο βασίλειο στην καρδιά των Τζουμέρκων

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Γερουλάνος για την απώλεια του Σαββόπουλου: «Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο μοναδικός δίσκος που ερμήνευσε τραγούδια που δεν ήταν δικά του

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν εκμυστηρεύτηκε για τι είχε μετανιώσει στη ζωή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν εκμυστηρεύτηκε για τι είχε μετανιώσει στη ζωή του

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Διονύση Σαββόπουλο: «Το έργο του θα μείνει στους αιώνες»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Έξαλλος με τον διαιτητή ο Μεντιλίμπαρ - «Μας έβγαλε από το παιχνίδι»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

21:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Καλά να 'μαστε να ανταμώνουμε» - Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ