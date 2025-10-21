Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή - Καλό ταξίδι, Νιόνιο

«Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας» έγραψε σε μήνυμά του για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.



Επισήμανε πως οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας και πως η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων καταλήγει στο μήνυμά του:

«Σε δημοτικό γηπεδάκι, το βραδάκι

συρμάτινο πλεχτό κι από πάνω ένα φωτάκι...»

Καλό ταξίδι, Νιόνιο.