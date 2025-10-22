Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Ελεύθερος Τύπος: Ο νέος νόμος για διαθήκες, κληρονομιές
Η Καθημερινή: Ντόμινο αναταράξεων με τον Άγνωστο Στρατιώτη
Τα Νέα: Ωραίος σαν μύθος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο - Τι απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Audi ετοιμάζει ένα 4×4 που θα αντιπαρατεθεί με τη Mercedes G-Class
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισχυρός σεισμός 6,0 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα
23:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος