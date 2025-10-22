Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Ελεύθερος Τύπος: Ο νέος νόμος για διαθήκες, κληρονομιές

Η Καθημερινή: Ντόμινο αναταράξεων με τον Άγνωστο Στρατιώτη

Τα Νέα: Ωραίος σαν μύθος

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Από κούπες και κουτάλια έως… ελβετικούς σουγιάδες – Η τέχνη της ξυλογλυπτικής δίνει ξανά ζωή στα απομεινάρια δέντρων

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν» - Στον «πάγο» το ραντεβού στη Βουδαπέστη

07:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο - Τι απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi ετοιμάζει ένα 4×4 που θα αντιπαρατεθεί με τη Mercedes G-Class

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ταυτοποίησε δύο ακόμη σορούς που παρέδωσε η Χαμάς - Έχουν επιστραφεί 15 από τους 28 νεκρούς ομήρους

07:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για κάθε τάξη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,0 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης - Το βέτο από την Κεραμέως

06:54ΕΛΛΑΔΑ

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πυξ Λαξ για Σαββόπουλο: «Ο μεγάλος μας δάσκαλος σήμερα αποκοιμήθηκε»

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ψηφοφορία για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη θυελλώδη ολοήμερη συνεδρίαση

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:26ΕΛΛΑΔΑ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα», είπε ο μητροκτόνος - Στο πλευρό του ο πατέρας του

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση - Τι απαντούν για Δένδια από το Μαξίμου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

