Κρήτη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολόνα και αγροτικό «προσγειώθηκε» σε αυλή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στα Καπαριανά, στη διασταύρωση των δρόμων Λίτλ και Πλατανιανού, όταν Ι.Χ. επιβατηγό συγκρούστηκε σφοδρά με αγροτικό όχημα, όπως μεταδίδει το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά.

Από τη δυνατή πρόσκρουση, τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο γυναίκες επιβάτες του αυτοκινήτου καθώς και ο συνοδηγός του αγροτικού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η εικόνα στο σημείο του ατυχήματος ήταν χαοτική: το Ι.Χ. επιβατηγό σταμάτησε πάνω σε τσιμεντένια κολόνα κεντρικής εισόδου κατοικίας, ενώ το αγροτικό όχημα κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού, έχοντας προηγουμένως γκρεμίσει τη σιδερένια αυλόπορτα.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτoγραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

Διαβάστε επίσης