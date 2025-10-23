Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση 

Newsbomb

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 16χρονης και σύμφωνα με τα ευρήματα υπέστη πνευμονική εμβολή αφήνοντας την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχουν κακώσεις και κανείς ακόμα δεν μπορεί να ξέρει πώς η νεαρή κοπέλα πέθανε.

Την αιτία, δηλαδή τι προκάλεσε την πνευμονική εμβολή, αναμένεται να αποκαλύψουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται μέχρι την επόμενη (28/10).

«Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ»

Στη γειτονιά της 16χρονης Ζωής - Άννας στο Γκάζι επικρατεί θρήνος. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η 16χρονη έσβησε έξω από κλαμπ λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της. Οι φίλες της, που ήταν μαζί της εκείνο το βράδυ και διασκέδαζαν, πενθούν.

«Είχε προηγηθεί ένα πάρτι. Μετά πήγαν στο κλαμπ», λέει στο Newsbomb.gr πολύ καλή φίλη της Ζωής και συμμαθήτριά της, η οποία έτυχε εκείνο το βράδυ να μην ήταν μαζί με την παρέα τους. Η συμμαθήτριά της μάλιστα συμπληρώνει: «Ένιωσε μια αδιαθεσία. Βγήκε έξω μόνη της και την ώρα που ήταν έξω μόνη της, έχασε τις αισθήσεις της. Κάλεσαν ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά ήταν πολύ αργά».

Στο ερώτημα αν η παρέα της είχε καταναλώσει αλκοόλ, απαντά: «Οι φίλες της είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Είχε πει ψέματα ότι θα κοιμόταν στη φίλη της. Εμείς ακούσαμε στην κηδεία ότι είχε πει ότι θα πήγαινε να κοιμηθεί στη φίλη της».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι φίλοι της 16χρονης ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα της Ζωής βρέθηκε στο κλαμπ για τα γενέθλια ενός φίλου τους. Εκεί κατανάλωσαν αλκοόλ, η ποιότητα του οποίου ερευνάται. Άλλωστε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που δίνει ποτά - μπόμπες στα παιδιά».

Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα που υπάρχουν για την υπόθεση του θανάτου της Ζωής είναι πολλά. Οι αστυνομικοί δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο γιατί, όπως επιμένουν με ανακοίνωσή τους, δεν ενημερώθηκαν ποτέ από το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό τους έγινε γνωστό όταν ο πατέρας της 16χρονης πήγε μία μέρα μετά στο Α.Τ. Ομονοίας και κατήγγειλε τι συνέβη.

Για την υπόθεση είχαν προηγηθεί τόσο οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο κ. Γεωργιάδης αλλά και το νοσοκομείο ανέφεραν πως ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. για το άτυχο κορίτσι, η αστυνομία επιμένει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται πως «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από την πλευρά του αναφέρει πως τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείο ο νοσηλευτής βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει εξής:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν άπνοη, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από ένας απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ράλι» στις τιμές πετρελαίου μετά τις κυρώσεις Τραμπ: Άνοδος 5% στις τιμές

16:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με την πρόεδρο των Ελλήνων εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού

16:00LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέσπασμα, τα σενάρια αντικατάστασης και η αλήθεια

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο

15:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Πάνω από 3.000 Έλληνες στο Ρότερνταμ, οι οδηγίες της ΠΑΕ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

15:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Οριστικό! Σέντρα σήμερα στις 22:00 - Επίσημες ανακοινώσεις

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

15:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 4,5% σημείωσε το 2024 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην χώρα

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας: Έσκασε το λάστιχο και το αυτοκίνητο έφερε τούμπες

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 1000 σορούς στρατιωτών παρέδωσε η Μόσχα στο Κίεβο

15:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Παραμένει στον «αέρα» - Δεν ξεκινά στις 17:30 - Τελική απόφαση η UEFA

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου για «Φραπέ»: «Ο Μπαμπασίδης τον έστελνε σε εμένα για να με πιέσει και να πληρωθεί»

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολόνα και αγροτικό «προσγειώθηκε» σε αυλή

15:09LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία - Από μ***κες χορτάσαμε»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του πριν την κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου για «Φραπέ»: «Ο Μπαμπασίδης τον έστελνε σε εμένα για να με πιέσει και να πληρωθεί»

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

14:43ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εις βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση και απάτη

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο

16:00LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέσπασμα, τα σενάρια αντικατάστασης και η αλήθεια

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ