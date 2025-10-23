Χειροπέδες σε 59χρονο για κλοπές: Παρίστανε τον υδραυλικό - Πάνω από €280.000 η λεία του

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε στον Πειραιά, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ένας 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται για μια σειρά από διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και βιαιοπραγία κατά υπαλλήλων. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απάτη κατ' εξακολούθηση, με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε επ’ αυτοφώρω από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου. Μετά από συστηματική διερεύνηση των περιστατικών κλοπών μεγάλων χρηματικών ποσών με τη γνωστή «μέθοδο της απασχόλησης» σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ειδική αστυνομική ομάδα κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 59χρονο ως τον κύριο δράστη των εγκληματικών ενεργειών.

Το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται στον Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Ο 59χρονος επιχείρησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του 37.050, χρήματα τα οποία, όπως αποδείχθηκε, είχε μόλις αφαιρέσει από την οικία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Το ποσό επεστράφη στην παθούσα.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μέθοδος δράσης του ήταν συγκεκριμένη: κινούμενος με όχημα, εντόπιζε κατοικίες όπου διέμεναν κυρίως ηλικιωμένοι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της υποτιθέμενης διαρροής ύδατος και παριστάνοντας είτε τον υδραυλικό είτε ένοικο της πολυκατοικίας, κατάφερνε να εισέλθει στα σπίτια. Από εκεί, αφαιρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τους ενοίκους.

Η εγκληματική του δράση ήταν ιδιαίτερα αδίστακτη: σε μία περίπτωση, ο δράστης δεν δίστασε να κλειδώσει την ένοικο στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, προκειμένου να ολοκληρώσει ανενόχλητος την κλοπή.

Από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 υποθέσεις κλοπών και ληστειών σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε από τη δράση του υπολογίζεται στις 282.800.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

