Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση συμμορίας ανηλίκων που «ρήμαζε» περίπτερα

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Newsbomb

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση συμμορίας ανηλίκων που «ρήμαζε» περίπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαρθρώθηκε από τις Αρχές συμμορία ανηλίκων που διέπραττε ληστείες σε περίπτερα των Νοτίων Προαστίων.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οπλοφορία.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντα από την δράση της συμμορίας:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων, άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών, με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν βραδινές και πρωινές ώρες της 12 και 13 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, αντίστοιχα, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται, ότι λίγο πριν τη σύλληψή του ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε διαπράξει δύο ληστείες σε περίπτερα στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης.

Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι έφερε ρουχισμό που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη και άλλων ληστειών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των -242- ευρώ που μόλις είχε αφαιρέσει.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με όχημα, κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα περίπτερα- στόχους τους, ο ένας εξ αυτών έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, τη στιγμή που ο συνεργός του κατόπτευε το χώρο έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε -3- ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.

Από την έρευνα στις οικίες οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- ακόμα περιπτώσεις ληστειών σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της ένοπλης ληστείας σε κατάστημα κινητών στη Θεσσαλονίκη - Άρπαξαν 47 τηλέφωνα αξίας 52.000 ευρώ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένορκος επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα στη δικαστική αίθουσα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατατέθηκε αίτημα αναπαράστασης της διπλής δολοφονίας - Ξανά στο κάμπινγκ ο εκτελεστής και οι μάρτυρες

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ενισχύουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Λάμψη στην πασαρέλα της Victoria’s Secret: «Oι άγγελοι επέστρεψαν» - Οι παλιές, οι πρωτάρες και η έγκυος Jasmine Tookes

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

11:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Έχουμε προπονητή κι αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης»

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση συμμορίας ανηλίκων που «ρήμαζε» περίπτερα - Συνελήφθησαν δύο άτομα

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης για Τουρκία: Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμιά συζήτηση για θέματα κυριαρχίας - Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ

11:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης στις ΗΠΑ λένε «όχι» στους περιορισμούς του Πενταγώνου - Ακόμη και το Fox News αρνήθηκε να διαπιστευθεί

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: η επόμενη γενιά ζωνών ασφαλείας βραβεύεται από το TIME

10:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οκτώβριος με 10% έκπτωση σε όλα τα supermarket του efood από το Vodafone Thank you

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρόσωπο που αποκλείστηκε από την δεύτερη διαθήκη - Δύο συγγενείς του 68χρονου στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης για Τουρκία: Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμιά συζήτηση για θέματα κυριαρχίας - Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατατέθηκε αίτημα αναπαράστασης της διπλής δολοφονίας - Ξανά στο κάμπινγκ ο εκτελεστής και οι μάρτυρες

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο και τους influencers

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

08:09WHAT THE FACT

Η NASA ανακάλυψε σκοτεινό μυστικό θαμμένο 30 μέτρα κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ