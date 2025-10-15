Χειροπέδες σε δύο 16χρονους που είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα Νότια Προάστια

Η Αστυνομία της Νοτιοανατολικής Αττικής συνέλαβε δύο 16χρονους που διέπρατταν ληστείες σε περίπτερα στα Νότια Προάστια. Οι νεαροί έκλεβαν χρήματα από υπαλλήλους κυρίως νυχτερινές ώρες και πολύ πρωινές.

Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν μαύρα ρούχα που είχαν χρησιμοποιήσει στις ληστείες, ένα αεροβόλο πιστόλι και 242 ευρώ που μόλις είχαν κλέψει. Έχουν εξιχνιαστεί συνολικά εννέα ληστείες, ενώ είχαν ληστέψει το ίδιο περίπτερο δύο φορές σε λίγες ημέρες.

Συνελήφθησαν και οι γονείς τους οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα με τη σχετική δικογραφία.

Πώς δρούσαν οι ανήλικοι

Η εγκληματική ομάδα δρούσε κυρίως βράδυ και νωρίς το πρωί, χρησιμοποιώντας όχημα για να εντοπίζει τα περίπτερα-στόχους της. Ένας από τους δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και απειλώντας με πιστόλι, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους άρπαζε χρήματα, ενώ ο συνεργός του λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος», παρακολουθώντας τον χώρο.