Μενίδι: Επιβάτης ταξί γύρισε τη… μισή Αττική μέχρι να ληστέψει τον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιά»

Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στην Αττική, καθώς αδίστακτος ληστής τον έβαλε να… γυρίσει το μισό Λεκανοπέδιο ώστε να τον αποπροσανατολίσει, να τον οδηγήσει στα «δικά του» μέρη και να του αρπάξει τα χρήματα που υπήρχαν στο αυτοκίνητο.

«Πήρα τον πελάτη και ξεκινάμε για το αεροδρόμιο. Στον δρόμο, μου λέει ότι πρέπει να περάσουμε από το σπίτι, για να πάρει τη βαλίτσα του.“Πού είναι το σπίτι σου;”, τον ρώτησα. “Στο Μενίδι”, είπε», περιγράφει ο οδηγός, μιλώντας στο STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα.

«Φτάνουμε για να πάρει τη βαλίτσα. Στην πορεία, μου λέει ότι ξέχασε το κλειδί της βαλίτσας και δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε. Του λέω “γιατί δεν παίρνεις τη βαλίτσα μαζί, για να μην ξαναγυρίσουμε πάλι από εδώ και να φύγουμε κατευθείαν;”. “Εγώ δεν πληρώνω;”, μου απαντά», αναφέρει ακόμη.

«Ξεκινώ να πάω από κεντρικό δρόμο για να είμαι ασφαλής, γιατί κατάλαβα ότι κάτι γίνεται και δεν είναι φυσιολογική η συμπεριφορά του. Βλέπει τα λεφτά, τα αρπάζει, μου ρίχνει μία μπουνιά και πηδά από το αυτοκίνητο και φεύγει», αποκαλύπτει στη συνέχεια.

Ο δράστης άνοιξε την πόρτα εν κινήσει, κατέβηκε, έκλεισε την πόρτα και άρχισε να τρέχει προς τα πίσω, στην άλλη πλευρά του δρόμου, για να αποφύγει τη σύλληψη, βάσει του ρεπορτάζ.

Η Αστυνομία πήρε κατάθεση από τον οδηγό του ταξί και προσπαθεί να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει ληστή μέσα από βιντεοληπτικό υλικό καμερών ασφαλείας.

