Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της ένοπλης ληστείας σε κατάστημα κινητών στη Θεσσαλονίκη

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών που μπήκαν σε κατάστημα με κινητά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης (15/10) και άρπαξαν 47 κινητά τηλέφωνα αξίας 52.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του thestival.gr, οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν την υπάλληλο και άρπαξαν την «λεία» τους.

Δείτε το βίντεο:

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό των δύο δραστών, οι οποίοι μετά την ληστεία ανέβηκαν σε μηχανή και εξαφανίστηκαν.

