Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένορκος επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα στη δικαστική αίθουσα
Το περιστατικό συνέβη ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης των ενόρκων για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου.
Ένορκος συνελήφθη επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα σε αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό συνέβη ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης των ενόρκων για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου. Ο ένορκος που καθόταν στο ακροατήριο έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προέβη στη λήψη φωτογραφίας.
Η ενέργεια έγινε αντιληπτή από την έδρα και ζητήθηκε από αστυνομικό να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο. Επιβεβαιώθηκε η λήψη ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
