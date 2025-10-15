Θεσσαλονίκη: Μήνυση για σωματικές βλάβες κατάθεσε 82χρονος σε βάρος 55χρονου
Οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν σε δρόμο της Καλαμαριάς όπου και οι δύο ήταν με τα αυτοκίνητά τους
Μήνυση για σωματικές βλάβες κατάθεσε 82χρονος σε βάρος 55χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν, στις 2 Οκτωβρίου, σε δρόμο της Καλαμαριάς, όπου και οι δύο ήταν με τα αυτοκίνητά τους. Όπως καταγγέλλει ο 82χρονος, ο 55χρονος τον κατηγόρησε ότι χτύπησε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια του επιτέθηκε.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
