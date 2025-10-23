Βόλος: Δήλωσε καμένο σπίτι αγνώστου ως δικό του για να «καρπωθεί» αποζημίωση από τις φωτιές

Στην προσπάθειά του να καρπωθεί παρανόμως την κρατική ενίσχυση για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών της Εύβοιας το καλοκαίρι του 2021, ένας 50χρονος από τον Βόλο επιχείρησε μια ασυνήθιστη απάτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας δήλωσε ψευδώς στο Ε9 ως δική του την κατοικία ενός αγνώστου, η οποία είχε μόλις καταστραφεί από τις φλόγες στη Θεσσαλία, με σκοπό να λάβει την αποζημίωση των 8.800.

Η "κομπίνα" αποκαλύφθηκε όταν στον λογιστή του πραγματικού ιδιοκτήτη της κατεστραμμένης κατοικίας έφτασε μια ειδοποίηση. Σε αυτή αναφερόταν ότι κυβερνητικό κλιμάκιο επρόκειτο να επισκεφθεί σύντομα το σπίτι για να διαπιστώσει το μέγεθος της ζημιάς. Ο Θεσσαλός πολίτης κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και, μετά από έλεγχο, αντιλήφθηκε την απόπειρα υφαρπαγής της αποζημίωσης από τον 50χρονο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στην αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 50χρονου με τις κατηγορίες της απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της απόπειρας απάτης που σχετίζεται με κρατικές επιχορηγήσεις και της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Το δικαστήριο έκρινε τον 50χρονο αθώο για την πρώτη πράξη, αλλά ένοχο για τις δύο άλλες κατηγορίες. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 1.500, αμφότερες με αναστολή.

Τέλος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το gegonota.news, αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου ο φάκελος του 50χρονου, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή εμπλοκή του λογιστή του στην όλη «πλεκτάνη».