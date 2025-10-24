Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 15χρονο στο γυμναστήριο Αλίμου λίγο πριν καταρρεύσει. Όπως μπορείτε να δείτε στο ντοκουμέντο του Alpha, ο 15χρονος κάνει βαράκια ενώ δίπλα του ένας φίλος του μιλά στο κινητό.

Ο 15χρονος πηγαίνει στο ίδιο γυμναστήριο με τον πατέρα του, μόνο που εκείνη την ώρα ήταν μόνος του. Κάποια στιγμή, ο 15χρονος σωριάζεται στο έδαφος. Στο γυμναστήριο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν γιατρός, που του έκανε ΚΑΡΠΑ. Το παιδί αμέσως διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και από εκεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Όπως αναφέρει στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η υπεύθυνη του γυμναστηρίου, Ελένη Μακρή, «υπάρχει εκπαίδευση και πολύ σοβαρά πρωτόκολλα που ακολουθούμε σε περιπτώσεις τέτοιες, παρότι είναι εξαιρετικά σπάνιες. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Το προσωπικό έσπευσε αμέσως. Βγήκαν ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, γιατί υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να υπάρχει γιατρός στον χώρο, όπως και υπήρχε. Κατευθείαν ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ και έτσι το παιδί κρατήθηκε στη ζωή. Του έγιναν κάποιες εξετάσεις και είναι καλές».