Βόλος: «Θα σας βγάλω τα μάτια» - 35χρονος απείλησε να σκοτώσει την οικογένεια της πρώην συζύγου του

Σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 35χρονος άνδρας, που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος της πρώην συζύγου του και των συγγενών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή (19/10), όταν ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εισβάλει στο πατρικό σπίτι της πρώην συζύγου του, στέλνοντας απειλητικά μηνύματα προς τον πρώην πεθερό και τον πρώην κουνιάδο του.

Αφορμή για τη βίαιη συμπεριφορά του 35χρονου στάθηκε το γεγονός ότι πήγε να παραλάβει την 3χρονη κόρη του από τον παιδικό σταθμό και δεν την βρήκε εκεί, ενώ πρώτα είχε ενημερωθεί ότι το παιδί δεν είχε πάει στο σχολείο εκείνη την ημέρα.

Ο πρώην πεθερός και πρώην κουνιάδος του κατηγορουμένου υπέβαλαν καταγγελία σε βάρος του την επόμενη ημέρα του περιστατικού.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι δύο μηνυτές, η πρώην σύζυγος και μία αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας έναν άνθρωπο «οξύθυμο και απειλητικό».

Ο πεθερός ανέφερε πως δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις και απειλές όπως «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», δηλώνοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

Η πρώην σύζυγος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του γάμου είχε υποστεί λεκτική και σωματική βία, ενώ ο κατηγορούμενος την είχε απομονώσει σε τροχόσπιτο σε χωριό κοντά στο Τρίκερι.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει άμεσα τους δύο, ενώ οι υπόλοιποι 19 θα ανασταλούν επί τριετίας.

Η έφεση του 35χρονου διατηρεί της αναστέλλουσα δύναμή της, υπό τους όρους να μην προσεγγίζει τα μέλη της οικογένειας σε ακτίνα 50 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαβάστε επίσης