Το αδιανόητο «παρκάρισμα» που μπλόκαρε το Ηράκλειο
Ηράκλειο: Οδηγός άφησε το όχημά του πάνω σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί λεωφορείο και να διακοπεί η κυκλοφορία στον Μασταμπά
Άλλη μία περίπτωση απίστευτης ανευθυνότητας στους δρόμους της Κρήτης κατέγραψε ο φακός στην πόλη του Ηρακλείου, αναδεικνύοντας εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης στο Ηράκλειο. Όπως αναφέρει το cretaone.gr, το πρωί της Τετάρτης, συγκεκριμένα στις 22 Οκτωβρίου, ένας οδηγός οχήματος ιδιωτικής χρήσης επέλεξε να αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα σημείο που προκάλεσε άμεσο και μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των διερχόμενων πολιτών.
