Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

Η πρωταγωνίστρια του «My Secret Santa» μιλά για την οικογενειακή παράδοση που συνεχίζει με τα παιδιά της

Newsbomb

Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία της στο Netflix, «My Secret Santa», η Alexandra Breckenridge αποκάλυψε στο People ότι έχει διατηρήσει μια χριστουγεννιάτικη παράδοση που ξεκίνησε η μητέρα της και την εφαρμόζει τώρα στα δικά της παιδιά, τον 7χρονο Jack και την 9χρονη Billie — ακολουθώντας ουσιαστικά το δικό της παιδικό παράδειγμα.

«Η μητέρα μου πάντα μου άφηνε να ανοίξω ένα δώρο την Παραμονή των Χριστουγέννων, οπότε προσπαθώ να το συνεχίσω», λέει η 43χρονη ηθοποιός. «Συνήθως, ήμουν πολύ πειστική και τελικά κατάφερνα να την κάνω να με αφήσει να ανοίξω όλα τα δώρα, οπότε τα παιδιά μου προσπαθούν το ίδιο», πρόσθεσε σε συνέντευξή της στο People.

«Κάνουν το ίδιο κόλπο. Λένε: “Αλλά δύο, μήπως μόνο δύο;” Έτσι, εγώ και ο σύζυγός μου διαλέγουμε ποια θα ανοίξουν», συμπλήρωσε η πρωταγωνίστρια του «My Secret Santa».

Alexandra Breckenridge

Η Alexandra Breckenridge / AP

Φέτος, όμως, τα παιδιά της τα περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Η Breckenridge και ο σύζυγός της, Casey Hooper, ετοιμάζουν ένα ταξίδι στη Disney για τους μικρούς τους. «Θα λάβουν τα υπόλοιπα δώρα τους από τον Άι-Βασίλη και τους παππούδες τους», λέει.

Εκτός από το επερχόμενο ταξίδι στη Disney, η ηθοποιός φόρεσε και τη στολή του Άι-Βασίλη στη χριστουγεννιάτικη ταινία «My Secret Santa», κάτι που μπέρδεψε αρκετά τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/reel/DP6bV5dEmET/

Στην ταινία, η Breckenridge υποδύεται την Taylor, μια ανύπαντρη μητέρα που δυσκολεύεται οικονομικά όταν η κόρη της γίνεται δεκτή σε ένα ακριβό μάθημα snowboarding. Όταν ανακαλύπτει ότι οι υπάλληλοι έχουν έκπτωση 50%, μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένο άνδρα για να πάρει τη μοναδική διαθέσιμη δουλειά: τον Άι-Βασίλη του χιονοδρομικού κέντρου.

https://www.instagram.com/p/DRS7t4JDsrc/

«Τους το είπα από την αρχή τι θα κάνω, και ήταν πολύ μπερδεμένοι — όλοι ήταν μπερδεμένοι,» λέει γελώντας. «Ίσως δεν το παρουσίασα σωστά. Τους είπα: “Θα παίξω μια γυναίκα που προσποιείται ότι είναι ο Άι-Βασίλης”. Και μου λένε: ‘Δεν καταλαβαίνω, δεν θα είσαι η Κυρία Claus;’ Και τους λέω: ‘Όχι, θα είμαι ο Άι-Βασίλης’».

Τελικά, «ο γιος μου το βρήκε πολύ αστείο», ενώ «η κόρη μου ήταν πιο δύσπιστη». «Αλλά νομίζω ότι τελικά είναι και οι δύο περήφανοι για μένα, και αυτό είναι ωραίο», πρόσθεσε η Alexandra Breckenridge.

Για την ηθοποιό, το να πρωταγωνιστεί σε χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι κάτι που κάνει τόσο για τα παιδιά της όσο και για το κοινό. «Μου αρέσει να δημιουργώ χριστουγεννιάτικη μαγεία για τα παιδιά μου», εξηγεί. «Είναι κάτι που μου δίνει τεράστια χαρά — να τους προσφέρω αυτή την εμπειρία. Φυσικά, το My Secret Santa είναι λίγο πιο ακραίο, μια ρομαντική κομεντί με λίγο slapstick χιούμορ, οπότε διαφέρει από άλλες ταινίες, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει αυτή τη γιορτινή μαγεία και το ζεστό, χουχουλιάρικο συναίσθημα που αναζητούν οι άνθρωποι στις χριστουγεννιάτικες ταινίες».

Και αν της δοθεί η ευκαιρία να ξαναφορέσει τη στολή του Άι-Βασίλη; Η Breckenridge λέει ότι θα το έκανε με χαρά.

«Είτε φέρνω τη γιορτινή μαγεία στο σπίτι είτε στο σαλόνι σας, είμαι μέσα. Φυσικά και θα έκανα κι άλλη ταινία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα Secret Santa 2», λέει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)

23:58LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε το πραξικόπημα στη Μπενίν - «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο»

23:40LIFESTYLE

Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Άρης, Λουτσέσκου: «Πρέπει να χτιστεί ένα άγαλμα για τον Τάισον στην Τούμπα»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από αύριο Δευτέρα (8/12) το Μετρό Θεσσαλονίκης - Όλα τα δρομολόγια

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία, βρέθηκε στη σουίτα του Ηλιόπουλου

22:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ