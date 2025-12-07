Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

Με αφορμή τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία της στο Netflix, «My Secret Santa», η Alexandra Breckenridge αποκάλυψε στο People ότι έχει διατηρήσει μια χριστουγεννιάτικη παράδοση που ξεκίνησε η μητέρα της και την εφαρμόζει τώρα στα δικά της παιδιά, τον 7χρονο Jack και την 9χρονη Billie — ακολουθώντας ουσιαστικά το δικό της παιδικό παράδειγμα.

«Η μητέρα μου πάντα μου άφηνε να ανοίξω ένα δώρο την Παραμονή των Χριστουγέννων, οπότε προσπαθώ να το συνεχίσω», λέει η 43χρονη ηθοποιός. «Συνήθως, ήμουν πολύ πειστική και τελικά κατάφερνα να την κάνω να με αφήσει να ανοίξω όλα τα δώρα, οπότε τα παιδιά μου προσπαθούν το ίδιο», πρόσθεσε σε συνέντευξή της στο People.

«Κάνουν το ίδιο κόλπο. Λένε: “Αλλά δύο, μήπως μόνο δύο;” Έτσι, εγώ και ο σύζυγός μου διαλέγουμε ποια θα ανοίξουν», συμπλήρωσε η πρωταγωνίστρια του «My Secret Santa».

Η Alexandra Breckenridge / AP

Φέτος, όμως, τα παιδιά της τα περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Η Breckenridge και ο σύζυγός της, Casey Hooper, ετοιμάζουν ένα ταξίδι στη Disney για τους μικρούς τους. «Θα λάβουν τα υπόλοιπα δώρα τους από τον Άι-Βασίλη και τους παππούδες τους», λέει.

Εκτός από το επερχόμενο ταξίδι στη Disney, η ηθοποιός φόρεσε και τη στολή του Άι-Βασίλη στη χριστουγεννιάτικη ταινία «My Secret Santa», κάτι που μπέρδεψε αρκετά τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/reel/DP6bV5dEmET/

Στην ταινία, η Breckenridge υποδύεται την Taylor, μια ανύπαντρη μητέρα που δυσκολεύεται οικονομικά όταν η κόρη της γίνεται δεκτή σε ένα ακριβό μάθημα snowboarding. Όταν ανακαλύπτει ότι οι υπάλληλοι έχουν έκπτωση 50%, μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένο άνδρα για να πάρει τη μοναδική διαθέσιμη δουλειά: τον Άι-Βασίλη του χιονοδρομικού κέντρου.

https://www.instagram.com/p/DRS7t4JDsrc/

«Τους το είπα από την αρχή τι θα κάνω, και ήταν πολύ μπερδεμένοι — όλοι ήταν μπερδεμένοι,» λέει γελώντας. «Ίσως δεν το παρουσίασα σωστά. Τους είπα: “Θα παίξω μια γυναίκα που προσποιείται ότι είναι ο Άι-Βασίλης”. Και μου λένε: ‘Δεν καταλαβαίνω, δεν θα είσαι η Κυρία Claus;’ Και τους λέω: ‘Όχι, θα είμαι ο Άι-Βασίλης’».

Τελικά, «ο γιος μου το βρήκε πολύ αστείο», ενώ «η κόρη μου ήταν πιο δύσπιστη». «Αλλά νομίζω ότι τελικά είναι και οι δύο περήφανοι για μένα, και αυτό είναι ωραίο», πρόσθεσε η Alexandra Breckenridge.

Alexandra Breckenridge Shares the Special Christmas Tradition She Passed Down to Her Kids (Exclusive) https://t.co/oqMQ1p3Hij — People (@people) December 7, 2025

Για την ηθοποιό, το να πρωταγωνιστεί σε χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι κάτι που κάνει τόσο για τα παιδιά της όσο και για το κοινό. «Μου αρέσει να δημιουργώ χριστουγεννιάτικη μαγεία για τα παιδιά μου», εξηγεί. «Είναι κάτι που μου δίνει τεράστια χαρά — να τους προσφέρω αυτή την εμπειρία. Φυσικά, το My Secret Santa είναι λίγο πιο ακραίο, μια ρομαντική κομεντί με λίγο slapstick χιούμορ, οπότε διαφέρει από άλλες ταινίες, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει αυτή τη γιορτινή μαγεία και το ζεστό, χουχουλιάρικο συναίσθημα που αναζητούν οι άνθρωποι στις χριστουγεννιάτικες ταινίες».

Και αν της δοθεί η ευκαιρία να ξαναφορέσει τη στολή του Άι-Βασίλη; Η Breckenridge λέει ότι θα το έκανε με χαρά.

«Είτε φέρνω τη γιορτινή μαγεία στο σπίτι είτε στο σαλόνι σας, είμαι μέσα. Φυσικά και θα έκανα κι άλλη ταινία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα Secret Santa 2», λέει.

Διαβάστε επίσης