Η Θεσσαλονίκη ξύπνησε σε ρυθμούς γιορτής - Μπάντα μουσικών στην Τσιμισκή για τον Άγιο Δημήτριου

Γιορτινή ατμόσφαιρα από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου οι ήχοι μιας μπάντας μουσικών πλημμύρισαν την οδό Τσιμισκή, ανήμερα της εορτής του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου.

Λίγο μετά τις 7:00, οι διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έγιναν μάρτυρες μιας ιδιαίτερης εικόνας: Μια μικρή μπάντα έπαιζε εμβατήρια και παραδοσιακές μελωδίες, ενώ περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προπορευόταν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μουσική πομπή.

Η συμπρωτεύουσα από νωρίς έχει φορέσει τα γιορτινά της για να τιμήσει τον Άγιο Δημήτριο, με πλήθος εκδηλώσεων, δοξολογίες και τελετές σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο από το χαρούμενο πρωινό στην Τσιμισκή: