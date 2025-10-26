Θεσσαλονίκη: Στο χειρουργείο 20χρονος μετά από μαχαίρωμα στην Περαία
Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί είναι ελάχιστες, καθώς το θύμα χειρουργείται.
Με τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ένας 20χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18.10. Τον νεαρό μετέφεραν στο νοσοκομείο φιλικά του πρόσωπα, σύμφωνα με το thestival.gr.
Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες, προκειμένου να διαπιστώσουν πως ο 20χρονος βρέθηκε τραυματισμένος.
