Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της απελευθέρωσης της πόλης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος πιστών τελούνται σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου, καθώς και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό.

Πανηγυρική δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου 2025. SOOC

Από νωρίς το πρωί, το αδιαχώρητο επικρατεί εντός και εκτός του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, όπου τελείται πολυαρχιερατικό συλλείτουργο με τη συμμετοχή αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πανηγυρική δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου 2025. SOOC

Οι πιστοί πήγαν για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητρίου, καθώς και την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Κομοτηνής, η οποία εκτίθεται για προσκύνημα από τις 15 Οκτωβρίου.

Πανηγυρική δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου 2025. SOOC

Στις 11:00 έγινε Πανηγυρική Δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και των τοπικών αρχών.