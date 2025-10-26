Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της απελευθέρωσης της πόλης
Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος πιστών τελούνται σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου, καθώς και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό.
Από νωρίς το πρωί, το αδιαχώρητο επικρατεί εντός και εκτός του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, όπου τελείται πολυαρχιερατικό συλλείτουργο με τη συμμετοχή αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Οι πιστοί πήγαν για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητρίου, καθώς και την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Κομοτηνής, η οποία εκτίθεται για προσκύνημα από τις 15 Οκτωβρίου.
Στις 11:00 έγινε Πανηγυρική Δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και των τοπικών αρχών.