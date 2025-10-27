ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

Στατικό πρόβλημα στην οροφή στο σταθμό «Μοναστηράκι» του ΗΣΑΠ, σε συνδυασμό με την οξείδωση των σιδηροκατασκευών και τις φθορές στον μεταλλικό σκελετό

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας
Όποιος χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρικό στις καθημερινές του μετακινήσεις, διαπιστώνει ιδίοις όμμασι τα προβλήματα στους σταθμούς, όπου εντοπίζονται εκτεταμένες φθορές στις σιδηροκατασκευές, από τις οροφές έως τις πλατφόρμες, αλλά και σημάδια υγρασίας.

Αυτά, σε συνδυασμό με σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, διαπιστώθηκαν από οπτικές επιθεωρήσεις των ειδικών της ΣΤΑΣΥ, που «έτρεξαν» τους τελευταίους μήνες.

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην οροφή του σταθμού και συγκεκριμένα στον μεταλλικό φορέα. Η φθορά παρατηρείται κυρίως στα τμήματα μεταξύ των εισόδων και εξόδων που συνδέουν τη Γραμμή 1 με τη Γραμμή 3.

Το γεγονός κινητοποίησε τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, η οποία απέστειλε αυτήν την εβδομάδα πρόσκληση σε τεχνική εταιρεία προκειμένου να ανατεθεί η εκπόνηση «στατικής μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας της οροφής του σταθμού Μοναστηράκι της Γραμμής 1», βάσει της οποίας θα προχωρήσουν οι απαραίτητες επισκευές.

Η οπτική έρευνα έδειξε πως υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες και τεγίδες), καθώς και διόγκωση των διατομών. Καθώς μάλιστα μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτηρίου και της πλατείας, δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο.

Όπως επίσης διαπιστώθηκε από την εικόνα και το χρώμα των οξειδώσεων αλλά και από το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει τρεχούμενο νερό σε μορφή σταγόνων, η οξείδωση πιστεύεται πως είναι ένα ενεργό φαινόμενο που εξελίσσεται διαρκώς.

Επιπλέον, πέρα από την οξείδωση στα μεταλλικά μέρη της κατασκευής, παρατηρήθηκε και αποδιοργάνωση των πληρώσεων της συμπαγούς οπτοπλινθοδομής (των τούβλων) στα παραπάνω σημεία.

Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσουν 8 εβδομάδες, ενώ, θα ακολουθήσουν κι άλλες μελέτες με αντικείμενο τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στον σταθμό, σύμφωνα με πληροφορίες.

