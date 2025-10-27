Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Δεν σας ξεγέλασα»

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου θέλησε να ευχαριστήσει όλους για την στήριξή και την αγάπη τους.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους για την στήριξή και την αγάπη σας. To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης. Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε» γράφει στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο από την τελευταία παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου και τις πρόβες.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έδωσε τις δύο τελευταίες συναυλίες της ζωής του, στη Μαλακάσα και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Rockwave Festival στις 14 και στις 21 του περασμένου Ιουνίου.

Κατά την διάρκεια των παραστάσεων του σπουδαίου τραγουδοποιού, με αφορμή το εμβληματικό τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν «Hallelujah» οι ελληνικοί στίχοι που ερμήνευσε στη σκηνή ο Διονύσης Σαββόπουλος μοιάζουν πλέον ως τον τελευταίο αποχαιρετισμό στο κοινό του:

«Και εάν έκανα το παν, και εάν πάλι ήταν λειψό, ακόμη και εάν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια, και αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ στου τραγουδιού το ιερό μη έχοντας άλλο τη φωνή μου, από το αλληλούια».

Διαβάστε επίσης