Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος

Ελεύθερος Τύπος: 1.146 προσλήψεις μονίμων και εποχικών

Η Καθημερινή: Τα μυστικά της συμφωνίας για τα τουρκιά Eurofighter

Τα Νέα: Δικλίδες ασφαλείας

07:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Κενό γράμμα η εκεχειρία στη Γάζα: 63 νεκροί από τις νέες επιθέσεις- Αλληλοκατηγορούνται Ισραήλ-Χαμάς, η κατάπαυση πυρός διατηρείται επιμένει ο Τραμπ

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας: Το νέο μισθολόγιο σε ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό – Αναλυτικοί πίνακες

07:21ΚΟΣΜΟΣ

«Αντί – παρέλαση» των Τούρκων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με το νέο άρμα μάχης ALTAY

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί - Βίντεο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τρεις τραγουδίστριες θα απασχολήσουν στον εθνικό τελικό

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Κυριαρχεί ακόμη το «μαύρο χρήμα», δεν δηλώθηκαν 4 δισ. ευρώ

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση αποτυπώνει τον απόλυτο κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Πετρούπολη: Φωνάζουν, κάνουν χαμό και απειλούν κόσμο

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις – «Τσουχτερά» πρόστιμα για μη συμμόρφωση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους - Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με ηλιόλουστο καιρό η Τετάρτη – Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

