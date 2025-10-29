Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος
Ελεύθερος Τύπος: 1.146 προσλήψεις μονίμων και εποχικών
Η Καθημερινή: Τα μυστικά της συμφωνίας για τα τουρκιά Eurofighter
Τα Νέα: Δικλίδες ασφαλείας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
