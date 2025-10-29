Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΑΛΙΜΟΣ Π
Πυθαγόρα και Δάμωνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διστόμου και Βίτσι
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ιωαννίνων και Πευκών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ, EKTAKTH
ΜΟΣΧΑΤΟ
Καμπούρη Εμ. και Πλάτωνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Στρατηγού Μακρυγιάννη και Δελφών
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φοροδιαφυγή: Κυριαρχεί ακόμη το «μαύρο χρήμα», δεν δηλώθηκαν 4 δισ. ευρώ
05:16 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος