Η επόμενη δυνατότητα απόδρασης ή ανάπαυσης 

Όσοι έφυγαν έφυγαν και όσοι επέστρεψαν επέστρεψαν από το... τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ όλοι περιμένουν την επόμενη ευκαιρία ανάπαυσης ή απόδρασης.

Στην πραγματικότητα το επόμενο τετραήμερο είναι μεταξύ 25-28 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Ωστόσο επειδή η 17η Νοεμβρίου πέφτει Δευτέρα, κάποιοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν, αν και η συγκεκριμένη μέρα δεν είναι επισήμως αργία.

Ωστόσο κάποιες επιχειρήσεις επιλέγουν τηλε-εργασία.

Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου) φέτος πέφτουν ημέρα Πέμπτη, κάτι που ευνοεί τη δημιουργία τριημέρου σε συνδυασμό με την Παρασκευή, εφόσον ληφθεί άδεια ή ρεπό.

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου) πέφτει Παρασκευή και αποτελεί αργία, ενισχύοντας περαιτέρω την ευκαιρία για εκτεταμένες ημέρες ανάπαυσης.

Πρωτοχρονιά

Η 1η Ιανουαρίου του 2026, η πρώτη ημέρα του νέου έτους πέφτει Τετάρτη, γεγονός που σημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια ευκαιρία για τριήμερο, ωστόσο αποτελεί αργία για όλους τους εργαζομένους.

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

