Πότε είναι επόμενες αργίες του 2025 - Το τετραήμερο που θα «χαρίσει» χαμόγελα

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, αρκετοί ήδη κοιτούν το ημερολόγιο για να δουν πότε θα είναι οι επόμενες επίσημες αργίες του έτους.

Μέχρι το τέλος του 2025 απομένουν οι εξής:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου – Επέτειος του «Όχι»

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Οι ημερομηνίες αυτές δίνουν ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή ξεκούραση, ιδίως αν σκεφτούμε ότι το διήμερο των Χριστουγέννων πέφτει πριν από Σαββατοκύριακο χαρίζοντας ένα γεμάτο τετραήμερο στους εργαζομένους.