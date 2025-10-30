Βόλος: «Σκορπίσαμε σαν οικογένεια», λέει ο παππούς του βρέφους που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο στον Βόλο

Βόλος: «Σκορπίσαμε σαν οικογένεια», λέει ο παππούς του βρέφους που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό
Νέα βίντεο-ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν τις στιγμές πριν από τη μοιραία παράσυρση στον Βόλο. Στο νέο υλικό του Mega φαίνεται καθαρά μία μηχανή να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπερνώντας ένα άλλο δίκυκλο σαν να ήταν ακίνητο. Η ταχύτητα είναι ασύλληπτη για κατοικημένη περιοχή.

Η μαρτυρία του οδηγού που είδε τη σκηνή κόβει την ανάσα: «Ήμουν με το μηχανάκι μου στη μέση της Ιάσωνος. Ξαφνικά, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού με προσπέρασε με τρομερή ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Από τον τρόπο που οδηγούσε, κατάλαβα πως ίσως δεν είχε πλήρη έλεγχο. Λίγο αργότερα τον είδα να προσπερνά αυτοκίνητο από τα δεξιά, να στρίβει απότομα αριστερά και να παρασύρει έναν πεζό που διέσχιζε το δρόμο».

Ο παππούς του βρέφους μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Σκορπίσαμε σαν οικογένεια. Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά που σταμάτησε για να περάσω. Και τότε, πίσω από το αυτοκίνητο, πετάγεται η μηχανή».

Η φωνή του σπάει, καθώς εκφράζει το παράπονό του: «Οι άλλοι παππούδες πάνε δώρα στα εγγόνια τους… κι εγώ ένα κεράκι».

Η γιαγιά του μωρού, μιλώντας Mega προσθέτει με δάκρυα: «Το μόνο που ζητάμε είναι δικαίωση για το παιδί μας, για το μωρό μας. Να αναπαυθεί η ψυχούλα του».

